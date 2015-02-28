رحيل النجم ليونارد نيموي.. وهذه آخر تغريدة له

توفي صباح يوم الجمعة الممثل والكاتب والمخرج الأمريكي Leonard Nimoy عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض الإنسداد الرئوي.

وقالت Susan Bay Nimoy زوجة الراحل إنه فارق الحياة داخل منزله في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

وقد أعلن Nimoy العام الماضي إصابته بهذا المرض الرئوي، مرجعاً السبب إلى إدمانه على التدخين على مدى 30 عاماً.

وبعد رحيله، إنتشرت آخر تغريدة كتبها Leonard عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، جاء فيها: الحياة كالحديقة.. أجمل لحظات يمكن أن نعيشها لكن لا يمكن أن نحفظها إلا في الذاكرة.