"شباب الأعمال" فى بروكسل لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة

قال المهندس خالد فاروق نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه ناقش خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال اجتماعات ولقاءات تقوم بها الجمعية داخل مشروع يقوم به الاتحاد الأوروبى وتشارك فيه دول جنوب البحر المتوسط، يهدف إلى ربط الخطط وتقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتم التنسيق فيه بمصر من خلال مركز التدريب الصناعى ومركز تحديث الصناعة.

وأضاف "فاروق" فى بيان للجمعية، أن هناك سعى لتحسين مناخ الاستثمار بمصر والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاقتصاد المصري، والعمل على تشجيع الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، وهو أمر تقوم به الجمعية الفترة الحالية قبيل مؤتمر مارس القادم، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء التعرف على كل الأنشطة والبرامج التى تساعد على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يقوم بها الاتحاد الأوروبي.

وأكد "فاروق" أن جزء من التدريب يرتكز على التوثيق وتحسين مناخ الأعمال، والجزء الأخر يتم التركيز فيه على صناعة المنسوجات والصناعات المحلية التى تخص كل دولة بالعالم، مضيفًا إلى أنه تم النقاش حول سبل التطوير فى مصر الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى تطوير بعض القطاعات فى مصر.

وأشار إلى أن الملحق التجارى ببروكسل أكد على الاستعداد لتنظيم زيارات لرجال أعمال لزيارة مصر لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية لمصر، فيما أكد فاروق على تنظيم رحلات آخرى الفترة المقبلة لربط المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة صناع القرار، عن طريق إشراك المجتمع المدني.