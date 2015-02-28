"مستثمرى 6 أكتوبر" تخاطب "الإسكان" لإنشاء منطقة صناعية بجوار قناة السويس

أكد المهندس محمد خميس شعبان، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الجمعية تقدمت بطلب لوزارة الإسكان من أجل النظر فى تخصيص منطقة صناعية جديدة للمستثمرين بالقرب من مشروع تنمية محور قناة السويس.

وقال "خميس شعبان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المنطقة الصناعية الجديدة هو توفير مناطق لتوسعات مشروعات مستثمرى السادس من أكتوبر، وأيضا جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وذلك بالتعاون مع الجانب الألمانى لتوفير الجانب الفنى اللازم لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة.

وكان "خميس"، قد أعلن فى وقت سابق أن الجمعية بصدد الاتفاق مع أحد الشركات الأمريكية للتعاقد على إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجا وات لخدمة مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر التعاقد مع الشركة الأمريكية بنظام الـ" P.O.T"، على أن تقوم هذه الشركة ببيع الكهرباء لشركات مدينة 6 أكتوبر، لتأمين توسعات الشركات فى الفترة المقبلة.