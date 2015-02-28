أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"مستثمرى 6 أكتوبر" تخاطب "الإسكان" لإنشاء منطقة صناعية بجوار قناة السويس

Google+ Print
"مستثمرى 6 أكتوبر" تخاطب "الإسكان" لإنشاء منطقة صناعية بجوار قناة السويس "مستثمرى 6 أكتوبر" تخاطب "الإسكان" لإنشاء منطقة صناعية بجوار قناة السويس
أكد المهندس محمد خميس شعبان، نائب رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الجمعية تقدمت بطلب لوزارة الإسكان من أجل النظر فى تخصيص منطقة صناعية جديدة للمستثمرين بالقرب من مشروع تنمية محور قناة السويس.

وقال "خميس شعبان"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من المنطقة الصناعية الجديدة هو توفير مناطق لتوسعات مشروعات مستثمرى السادس من أكتوبر، وأيضا جذب استثمارات أجنبية ضخمة، وذلك بالتعاون مع الجانب الألمانى لتوفير الجانب الفنى اللازم لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة.

وكان "خميس"، قد أعلن فى وقت سابق أن الجمعية بصدد الاتفاق مع أحد الشركات الأمريكية للتعاقد على إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجا وات لخدمة مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر التعاقد مع الشركة الأمريكية بنظام الـ" P.O.T"، على أن تقوم هذه الشركة ببيع الكهرباء لشركات مدينة 6 أكتوبر، لتأمين توسعات الشركات فى الفترة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365