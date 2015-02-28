رجل أعمال وسيدتان على قائمة فى حب مصر ببنى سويف

أسدل الستار على الجدل الذى شهده الشارع السياسى ببنى سويف انتظاراً للقائمة النهائية لقائمة فى حب مصر ، بعدما تم الإعلان عن اختيار سيدتين ونائب سابق بدلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة ببنى سويف، والذى رفض الترشح على المقعد الفردى.

وشهدت القائمة تمثيل نسائى بمقعدين من الثلاثة الأول للدكتورة الجامعية سهام أديب مدير الشئون الإدارية بجامعة بنى سويف، والثانى لمنسقة حركة تمرد ومسئولة لجنة الشباب بحملة السيسى للترشح للرئاسة منى عبدالله، بالإضافة إلى النائب السابق مجدى بيومى والمرشح عن حزب الوفد.

ويعد مجدى بيومى هو مفاجأة القائمة بعدما كان الجميع ينتظر الإعلان عن اسم أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والذى رفض الترشح على المقعد الفردى إلا أن بيومى، والذى يُعد من أقوى المرشحين على المقعد الفردى بدائرة مركز بنى سويف، استطاع أن يقلب الموازين ويترشح على القائمة تاركاً 14 عضوا يتنافسون للفوز بمقعدى الدائرة.

وبيومى الذى ترشح من خلال حزب الوفد هذه المرة، والذى كان نائباً عن مركز بنى سويف فى برلمان 2010 هو أحد أبناء قرية إهوة ويعتمد اعتماد كليا على خدماته لأبناء مركز بنى سويف وخاصة أنه يمتلك مجموعة من المشاريع الاستثمارية بمدينة شرم الشيخ ويعمل بها شباب قرى مركز بنى سويف.

ثانى المرشحين بقائمة فى حب مصر هى منى عبدالله منسقة حركة تمرد ببنى سويف والتى كانت تشغل منصب مسئولة الشباب فى حملة ترشح السيسى للرئاسة، وهى أمين عام حزب الحركة الشعبية العربية تحت التأسيس "تمرد" وأمين عام للشبكة المصرية للحماية الاجتماعية والمدير التنفيذى لجمعية الحق فى الحياة.

وتعد منى عبدالله من الشابات اللائى خرجن إبان ثورة 30 يونيو للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان، حيث تتمتع بشعبية كبيرة داخل الوسط الشبابى والثورى وبين جموع المثقفين.

وقالت منى عبد الله لليوم السابع إن هناك عدة قضايا تعمل من أجلها، أهمها القضايا الخاصة بتمكين الشباب ثم القضايا المتعلقة بذوى الإعاقة، كما تهتم أيضا بقانون العمل وتحديدا المتعلق بالمرأة العاملة، لأن هناك انتهاكات كثيرة أحد أسبابها عدم وعى المرأة بحقوقها فى العمل.

أما ثالث مرشحى القائمة فهى الدكتورة سهام أديب والتى تعمل مدير الشئون الإدارية بجامعة بنى سويف، والتى تعد من المهتمات بمشكلات المواطن السويفى، كما أنها من أوائل من نزل إلى الشارع فى المظاهرات التى طالبت بإسقاط حكم الإخوان ابان ثورة 30 يونيو.

وأبدت الدكتورة سهام أديب، الحاصلة على الدكتوراه فى الأمراض البكتيرية، ومدير الشئون الإدارية بجامعة بنى سويف، لليوم السابع سعادتها بوجود كوته المرأة والأقباط والشباب واعتبرتها امتيازا كبيرا، قائلة: "أظن أن وجودهم فى البرلمان سيكون له تأثير إيجابى وسيعطى فرصة أن الشعب يختار فعلا النائب المؤثر فى المجلس، وأرجو أن يشارك الشعب المصرى فى اختيار الأصلح ويستمر على وعيه الذى أظهره فى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور بعيدا عن أى رشاوى انتخابية".



>

منى عبدالله



>

مجدى بيومى



>

سهام اديب