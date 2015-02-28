إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب «لهو الأطفال» بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطاراً من مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة بناحية بني هلال – دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين كل من :- طرف أول ( سلامه حسن محمد 30 سنة حاصل علي دبلوم ،و علي محمود علي 23 سنة طالب) مصابين بجروح بفروة الرأس، وطرف ثان ( محمد السيد عثمان 20 سنة ،و حمادة بخيت عثمان 25 سنة عامل) مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ،و الطرفان يقيمان بذات الناحية وتبين ان سبب المشاجرة لهو الأطفال .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .