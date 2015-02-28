إسقاط طائرة تابعة لـ«فجر ليبيا» بالقرب من الحدود التونسية

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (تاب)، أمس الجمعة، أن طائرة تابعة لقوات “فجر ليبيا” التي تسيطر على العاصمة طرابلس، تحطمت قرب الحدود التونسية و”ربما تكون أسقطت”.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر أمني تونسي رفيع بولاية مدنين، إن الطائرة سقطت على بعد 5 كيلومترات من الحدود داخل ليبيا، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

ورجحت مصادر أمنية تونسية أن تكون الطائرة أسقطت بواسطة الجيش الليبي.

وتشهد ليبيا معركة بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليا، وعدة مجموعات مسلحة تعتبرها الحكومة جماعات إرهابية، بينها فجر ليبيا التي تسيطر على طرابلس منذ أشهر.

وتحاول الأمم المتحدة التفاوض على التوصل لاتفاق بين الجماعات لتشكيل حكومة وحدة، لمنع إنزلاق ليبيا إلى حرب أوسع، مع استغلال المتشددين على نحو متزايد الفوضى لكسب موطئ قدم في ليبيا والسيطرة على موارد النفط.