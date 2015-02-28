برشلونة يسعى لاستغلال الصحوة في استعادة الانتصارات بالليجا

(إفي): يزور برشلونة يوم السبت جرانادا بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني ولا يوجد أمامه سوى خيار وحيد هو الفوز لمواصلة ملاحقة غريمه ريال مدريد على صدارة المسابقة، وذلك بعد السقوط في الجولة الماضية على ملعبه أمام مالاجا.

ورغم الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين حيث يأتي برشلونة وصيفا ويبتعد عن الملكي المتصدر بأربع نقاط، فإن جرانادا صاحب المركز قبل الأخير يبحث أيضا عن طوق نجاة وتحقيق نتيجة إيجابية لتجنب شبح الهبوط.

ويسعى فريق المدرب أبيل ريسينو لتقديم لقاء قوي يستفيق به من صدمة الخسارة المؤلمة الاثنين الماضي على ملعب ليفانتي 1-2 بعد أن كان متقدما بهدف حتى الدقيقة 89 ليبتعد بأربع نقاط عن منطقة الأمان.

وعادت الإصابات لتجتاح الفريق الأندلسي للاسبوع الثاني على التوالي، بغياب كل من المهاجم فرانسيسكو ميدينا "بيتي" ولاعب الوسط الجامبي سليمان مارريه والمدافع دييجو ماينز.

كما يغيب عن لقاء الغد كل من الظهير الأرجنتيني ايمانويل انسوا والجناح خوان كارلوس بيريز والمهاجمين اندريان كولونجا والمغربي يوسف العربي.

وسيدخل القائمة المدافع خوان كالا بينما من المتوقع إشراك الفرنسي ديمتري فولكييه كظهير إيسر، والدفع بخابي ماركيز في الهجوم وروبرت ايبانييز كجناح أيمن، إضافة للعب بفران ريكو في الوسط وعودة الكولومبي جون كوردوبا للهجوم عقب انتهاء عقوبة الايقاف بحقه.

في المقابل عاد لاعبون آخرون من الإصابة وبامكانهم المشاركة في اللقاء مثل الكولومبي خيسون موريو وروبن بيريز وروبن روتشينا، الذين قد يبدأون المباراة من على دكة البدلاء.

ويتشبث جرانادا خلال اللقاء بأمل أنه لم يخسر خلال أخر ست مباريات على ملعبه لوس كارمينيس الجديد، الذي حقق فيه الفوز أيضا الموسم الماضي على الفريق الكتالوني بهدف نظيف، ونصب عينيه الخروج بنتيجة إيجابية هو في أشد الحاجة إليها، حيث يتفوق بنقطة وحيدة عن جاره كوردوبا صاحب المركز العشرين والأخير.

بدوره يعود برشلونة إلى ملعب انهزم عليه الموسم الماضي في الوقت الذي كان يصارع فيه على اللقب جولة بجولة أمام أتليتكو مدريد الذي حصل عليه في النهاية.

وفي الوقت الذي كان يحتاج فيه لاعبو البرسا الفوز سقط أبناء المدرب السابق خيراردو مارتينو بشكل غير مفهوم بهدف نظيف، رغم فقدانهم لنحو 30 فرصة للتسجيل.

ورغم أن برشلونة يأتي إلى جرانادا وهو متحمس بعد فوزه في إنجلترا على مانشستر سيتي 2-1 في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز ليج، إلا أنه تعرض لخسارة مفاجأة على ملعبه الاسبوع الماضي أمام مالاجا بهدف.

ولا يبدو أن الفريق الكتالوني سيسمح لنفسه بسقطه أخرى، نظرا لأن فارق النقاط بينه والملكي عاد ليصبح أربعة.

وينتظر أن يدخل مدرب الفريق، لويس إنريكي، تغييرا على تشكيلته بعودة كلاوديو برافو لحراسة المرمى، حيث إن برشلونة سيخوض بعدها بثلاثة أيام مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك ضد فياريال، حيث كان قد فاز في كامب نو ذهابا 3-1 ليضع قدما في النهائي.

ويتوقع أن يدفع إنريكي بلاعب الوسط المخضرم شابي هرنانديز، الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال أخر مباراتين، وأيضا ببيدرو رودريجيز الذي لا يشارك كثيرا لاعتماد المدرب الكبير على الثلاثي الهجومي القوي (ميسي، نيمار، سواريز)، وأيضا بأدريانو وبارترا وماتيو في الدفاع بالتشكيلة الأساسية.

التشكيل المحتمل: جرانادا: أوير، نيوم، بابين، كالا، فولكييه، إيتورا، فران ريكو، روبرت، خافي ماركيز، لاس، وجون كوردوبا.

برشلونة: برافو، ألفيش، ماتيو، بارترا، أدريانو، شابي، بوسكيتس، إنيستا، ميسي، سواريز، وبيدرو.

الحكم: سانتياجو خايمي الملعب: لوس كارمينيس الجديد.