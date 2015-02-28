محاضرات وندوات لشرح مفاهيم الدين الصحيحة بالمعاهد الدينية بالغربية

دشنت منطقة وعظ الغربية عدة محاضرات وندوات وقوافل لشرح مفاهيم الدين الصحيحة، وزرع الانتماء وحب الوطن بين الطلبة والطالبات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية ورابطة خريجى الأزهر الشريف، وذلك تنفيذا لمبادرة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال إيهاب زغلول، المنسق الإعلامى لمنطقة الوعظ - فى تصريح له أمس الجمعة - إن تلك الفعاليات يشرف عليها الشيخ محفوظ المداح، مدير عام وعظ الغربية، والشيخ محمد العريان، مدير التوجيه، بالتنسيق مع الشيخ حامد ياسين شرف الدين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية، والشيخ حسنى عاشور، مدير التعليم الإعدادى وعدد كبير من العلماء ورجال الدين.

وأضاف إيهاب زغلول أن تلك الندوات والمحاضرات والقوافل تهدف إلى شرح تعاليم الدين المستنير وبيان مقاصد الشريعة السمحاء، فى حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال وأحكام الشريعة والتحذير من خطورة الفكر التكفيرى على المجتمع وسلامة أفراده.

كما تستهدف الندوات والمحاضرات والقوافل نشر وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار، التى تحاول جماعات الظلام تدمير عقول الشباب بها، وتوضيح مدى سماحة الدين ونبل خصال المؤمن وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدعوى بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشار إيهاب زغلول إلى أن هذه الفعاليات تشمل 40 محاضرة للشباب و40 للطلائع بمراكز الشباب المختلفة بالمحافظة.