غدا.. محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة القناة يفتتحان الأسبوع البيئى

يفتتح غدا الأحد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، فعاليات برنامج الأسبوع البيئى، والذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع بجامعة القناة ويستمر حتى الخامس من مارس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والدكتور كمال جاد شاروبيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تبدأ فعاليات الأسبوع بافتتاح معرض منتجات وأنشطة كليات الجامعة والشركات المشاركة، ثم يعقب ذلك ندوة للدكتور أسامة الأزهرى، وتدور حول ثقافة الحوار فى الإسلام.

وقال الدكتور كمال شاروبيم: إن اليوم الأول يشمل عقد ندوة للدكتور عمرو محمد حسن بوزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوئيات عن تدوير المخلفات الصلبة وندوة للدكتورة داليا منصور بكلية الطب البيطرى حول مشروعات صغيرة لدعم الأسر الفقيرة، وندوة لرجل الأعمال سمير السمان عن ثقافة العمل الحر.

وأشار شاروبيم إلى أن الجديد هذا العام فى فعاليات الأسبوع البيئى الثالث هو خروج الجامعة إلى أحياء الإسماعيلية، حيث يتم توجه 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة إلى منطقة 24 أكتوبر بحى ثالث، وبداية حملة معسكر عمل وحملة نظافة وقص وتقليم الحشائش وغرس أشجار وأعمال دهانات، كما تتوجه كلية التمريض لزيارة بعض المدارس والقيام بحملة تبرع بالدم فى كلية الطب البيطرى والسياحة وعقد ندوات وورش عمل فى مختلف كليات الجامعة.

وأضاف شاروبيم أن الكليات سوف تشارك فى حفل ختام كرة القدم، وفى فعاليات الأسبوع بتهذيب الحشائش، وقص الأشجار والنظافة والصيانة وزارعة بعض النباتات، ومسابقة للمواهب، وعرض مسرحى يقدمه الموهوبون من الطلاب وندوات نشر الوعى البيئى، ويتم توزيع وتسليم جوائز للمتميزين فى العمل البيئى، فى ختام الأسبوع.