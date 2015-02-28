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السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بناحية البلينا بسوهاج دون إصابات‎

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السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بناحية البلينا بسوهاج دون إصابات‎ السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بناحية البلينا بسوهاج دون إصابات‎

أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بناحية البلينا.

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بناحية بندر البلينا – دائرة المركز.

بانتقال قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده ،و بالفحص تبين نشوب الحريق بشقة ملك المدعو/ عبد الهادي أبو السعود عبد الهادي 29 سنة حاصل علي ثانوية أزهرية ويقيم بندر البلينا ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي إحتراق غرفة النوم بالكامل .

وتبين من الفحص وجود كسر بباب الشقة بآله حاده وبسؤال مالك الشقة أتهم كل من :- ( راضي علم الدين سعد الدين ،و ياسر علم الدين سعد الدين 32 سنة عامل، ومحمد علم الدين سعد الدين 28 سنة عامل) ويقيمون بذات الناحية بكسر باب الشقة وسرقة مبلغ مالي وبعض المصوغات الذهبية وإشعال النيران بالشقة وعلل ذلك لسوء سلوكهم بالمنطقة .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الثاني والثالث وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما .

وبإجراء التحريات المبدئية أشارت إلي أن المتهم الثالث وراء إرتكاب الواقعة ، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بإستكمال التحري فـي الواقعة وضبط المتهم الهارب ،و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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