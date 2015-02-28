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«لينوفو» تعوض المتضررين من Superfish باشتراك مجاني ببرنامج لمكافحة الفيروسات

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«لينوفو» تعوض المتضررين من Superfish باشتراك مجاني ببرنامج لمكافحة الفيروسات «لينوفو» تعوض المتضررين من Superfish باشتراك مجاني ببرنامج لمكافحة الفيروسات

أعلنت شركة لينوفو اليوم الجمعة أنها ستقدم اشتراكات مجانية ببرنامج مكافحة الفيروسات التابع لشركة إنتل للعملاء الذين اشتروا أجهزة الحاسوب المحمولة التي جرى شحنها مع البرنامج الذي عُرف باسم “سوبر فيش” Superfish، وجعل أجهزة الحاسوب تلك عرضة لهجمات إلكترونية.

وكانت لينوفو، التي تُعد أكبر صانع لأجهزة الحاسوب الشخصية في العالم، قد نصحت الأسبوع الماضي العملاء بإلغاء تثبيت البرنامج المشبوه “سوبر فيش”.

وأوصى خبراء أمنيون ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة بإزالة البرنامج لأنه جعل المستخدمين عرضة لما يُعرف بتقنيات التجسس على بروتوكول SSL التي تُمكن المهاجمين من قراءة حركة المرور المشفرة على الشبكة عن بُعد، وسرقة بيانات الاعتماد وتنفيذ هجمات أخرى.

وأعلنت لينوفو عن عرضها هذا لتوفير اشتراكات لمدة ستة أشهر ببرناج “مكافي لايف سيف” McAfee LiveSafe التابع لشركة إنتل مع قيامها أيضا بالكشف عن خطط للتقليل بصورة كبيرة من كمية البرامج التي تأتي مع أجهزة الحاسوب الجديدة.

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