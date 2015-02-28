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ضبط 21 طن ملح سياحات فاسد فى معمل ألبان ومخبز بكفر الشيخ

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ضبط 21 طن ملح سياحات فاسد فى معمل ألبان ومخبز بكفر الشيخ ضبط 21 طن ملح سياحات فاسد فى معمل ألبان ومخبز بكفر الشيخ
تمكنت حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية، بمديرية بكفر الشيخ، ومكتب مراقبة الأغذية، من ضبط 21 طن ملح سياحات فاسد، بمخبز غرب مدينة كفر الشيخ، وبمعمل ألبان بإحدى قرى مركز كفر الشيخ.

شارك فى الحملة من إدارة الرقابة التموينية ومكتب مراقبة الأغذية، كلا من إيهاب عبد الله، وفكرى عقبة، وأحمد الاختيار، وعبد الفتاح جابر ورمسيس موسى وعرفات إبراهيم، وتم تحريز الملح الفاسد المضبوط فى المخبز ومعمل الألبان.

وتحرر المحضر رقم 965 لسنة 2015 جنح قسم ثان كفر الشيخ، والمحضر رقم 4383 لسنة 2015 جنح مركز كفر الشيخ.

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مصر 365

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