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عبور 1411 سفينة لقناة السويس خلال شهر يناير الماضى

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عبور 1411 سفينة لقناة السويس خلال شهر يناير الماضى عبور 1411 سفينة لقناة السويس خلال شهر يناير الماضى
عبرت المجرى الملاحى لقناة السويس خلال شهر يناير الماضى 1411 سفينة مختلفة بحمولات صافية، وصلت إلى 82537 طنا، بزيادة قدرها 7.7% عن شهر يناير 2014، وبمتوسط عبور 45.5 سفينة يوميا مقابل 44.1 سفينة فى يناير 2014.

جاء ذلك فى تقرير رسمى صادر عن هيئة قناة السويس على الموقع الرسمى للهيئة.

وأشار التقرير إلى أن عدد ناقلات البترول التى عبرت القناة خلال شهر يناير الماضى وصلت إلى 336 ناقلة بترول بحمولة قدرها 13616 طنا بانخفاض قدره 3.2% عن نفس الشهر من العام الماضى، الذى وصلت فيه عدد ناقلات البترول إلى 347 ناقلة بترول بحمولة قدرها 13914 طنا، بينما وصل عدد سفن الغاز الطبيعى إلى 62 سفينة مقابل 44 سفينة وحمولة قدرها 6672 طنا مقابل 4469 طنا.

كما وصل عدد سفن البضائع الصب التى عبرت القناة خلال يناير 2015 إلى 251 سفينة، مقابل 236 سفينة بحمولة قدرها 8726 طنا مقابل 8530 طنا.

وأضاف التقرير أنه قد حدثت زيادة بعدد سفن البضائع العامة إلى 107 سفن مقابل 100 سفينة، وحمولة قدرها 1340 طنا، مقابل 1066 طنا، وزيادة أيضا فى سفن الحاويات بعبور 513 سفينة مقابل 495 سفينة وحمولات قدرها 46731 طنا، مقابل 43143 طنا، بينما حدث انخفاض فى حاملات الجرارات من 23 سفينة إلى 15 سفينة وانخفاض حاملات السيارات من 76 سفينة فى يناير 2014 إلى 73 سفينة فى يناير 2015، وعبرت 3 سفن ركاب فقط خلال الشهر الماضى مقابل 4 خلال نفس الشهر من العام الماضى.

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مصر 365