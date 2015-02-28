أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مؤسسة التسامح والسلام تعقد مؤتمرا بحضور قيادات الكنيسة والأزهر

Google+ Print
مؤسسة التسامح والسلام تعقد مؤتمرا بحضور قيادات الكنيسة والأزهر مؤسسة التسامح والسلام تعقد مؤتمرا بحضور قيادات الكنيسة والأزهر
أقامت مؤسسة التسامح والسلام، مؤتمراً، مساء أمس، تحت عنوان "التسامح والسلام"، بحضور الأنبا أرميا الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية والعميد ناجى أنس مدير إدارة العلاقات العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، واللواء محمد عبد الرازق نائباً عن محافظ الإسكندرية، وأسامة خشاب سفير لبنان، ومحمود الأزهرى قنصل عام فلسطين، جوريو قنصل إسبانيا، ومندوبين من الأزهر والكنيسة.

وقال الأنبا أرميا الأسقف العام إن تمر الآن بأيام عصيبة تحتاج فيها إلى ثقافة تبنى على الحب والإخلاص وإعلاء قيمة الوطن، والحفاظ على قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.

من جانبها قالت الدكتورة منال أيوب، رئيس مجلس إدارة جريدة زهرة التحرير، وأحد منظمى المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى دعم الجهود فى المساهمة فى بناء تسامح وسلام حقيقى بين أبناء وطننا الغالى، بعد أعوام من التمزق الوطنى الذى لم تشهده بلادنا من قبل.

وأضافت أننا نحتاج فى هذه الأيام العصيبة التى تمر بها مصر إلى ثقافة من نوع آخر، وهى ثقافة تبنى على الحب والإخلاص وإعلاء قيمة الوطن، وتجنب كل ما يساهم فى إبعاده عن مساره الذى تمنيناه جميعاً منذ ثورة يناير، مرواً بثورة 30 يونيو، التى يبدو لنا جميعاً أننا حتى الآن لم نحقق أهداف الثورتين فى تعزيز الثقافة الإنسانية لمجتمعنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»