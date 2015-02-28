مؤسسة التسامح والسلام تعقد مؤتمرا بحضور قيادات الكنيسة والأزهر

أقامت مؤسسة التسامح والسلام، مؤتمراً، مساء أمس، تحت عنوان "التسامح والسلام"، بحضور الأنبا أرميا الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية والعميد ناجى أنس مدير إدارة العلاقات العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، واللواء محمد عبد الرازق نائباً عن محافظ الإسكندرية، وأسامة خشاب سفير لبنان، ومحمود الأزهرى قنصل عام فلسطين، جوريو قنصل إسبانيا، ومندوبين من الأزهر والكنيسة.

وقال الأنبا أرميا الأسقف العام إن مصر تمر الآن بأيام عصيبة تحتاج فيها إلى ثقافة تبنى على الحب والإخلاص وإعلاء قيمة الوطن، والحفاظ على قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك.

من جانبها قالت الدكتورة منال أيوب، رئيس مجلس إدارة جريدة زهرة التحرير، وأحد منظمى المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى دعم الجهود فى المساهمة فى بناء تسامح وسلام حقيقى بين أبناء وطننا الغالى، بعد أعوام من التمزق الوطنى الذى لم تشهده بلادنا من قبل.

وأضافت أننا نحتاج فى هذه الأيام العصيبة التى تمر بها مصر إلى ثقافة من نوع آخر، وهى ثقافة تبنى على الحب والإخلاص وإعلاء قيمة الوطن، وتجنب كل ما يساهم فى إبعاده عن مساره الذى تمنيناه جميعاً منذ ثورة يناير، مرواً بثورة 30 يونيو، التى يبدو لنا جميعاً أننا حتى الآن لم نحقق أهداف الثورتين فى تعزيز الثقافة الإنسانية لمجتمعنا.