اعتماد 180 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحى بقرى شبين القناطر

قال المهندس محمد القاضى رئيس مدينة شبين القناطر محافظة القليوبية إنه تم اعتماد مبلغ 180 مليون جنيه لتنفيذ واستكمال مشروعات المياه والصرف الصحى بمختلف قرى المركز.

وأضاف المهندس محمد القاضى رئيس مدينة شبين القناطر فى تصريح له أمس، أن المشروعات الجديدة للصرف الصحى تقرر إسنادها لخدمة 5 قرى وهى طحوريا وكفر طحوريا والأحراز والحسانية وطحانوب بمركز شبين القناطر وذلك للقضاء على مشاكل الصرف الصحى بهذه القرى.

وأكد رئيس المدينة أنه قد تم الانتهاء من تجديد شبكات الإنارة وتركيب أعمدة كهربائية جديدة بالميادين العامة والطرق الفرعية بمختلف مناطق المدينة.