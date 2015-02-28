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محافظ الإسكندرية:باكيات الباعة الجائلين غير مناسبة لبعدها عن أماكن الرزق

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محافظ الإسكندرية:باكيات الباعة الجائلين غير مناسبة لبعدها عن أماكن الرزق محافظ الإسكندرية:باكيات الباعة الجائلين غير مناسبة لبعدها عن أماكن الرزق
علق الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية على عودة الباعة الجائلين إلى الشارع مرة أخرى، قائلا "إن الباكيات التى تم إنشاؤها للباعة الجائلين كانت غير مناسبة؛ لبعدها عن أماكن الرزق، الأمر الذى أدى إلى عودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى".

وأضاف الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية لـ"اليوم السابع" لحين إنشاء الأماكن المناسبة لهم يجب على أصحاب المحلات مساعدة الدولة فى حماية الشارع، حيث لا توجد قوة أمنية تستطيع تنظيم حملات إزالة متتالية يوميا.

وكانت ظاهرة عودة الباعة الجائلين للشارع مرة أخرى بالإسكندرية، قد أثارت استياء المواطنين، ما يتسبب فى إعاقة حركة المرور والمارة.

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