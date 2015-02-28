التمرين التعبوي «وطن 85»: جاهزون لمواجهة التحديات.. وضرب الإرهاب

انطلق الأربعاء التمرين التعبوي الأول المشترك للقطاعات الأمنية (وطن 85) شمال عرعر40 كلم والذي اثبت من خلال قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بأنها عيون تسهر على حراسة أمن هذا الوطن، وتنسيق عال لمواجهة التحديات التي تحدث لا قدر الله كتسلل الإرهابين ومواجهة الخلايا النائمة، رجل الأمن بالميدان عين بالتدريب والعين الأخرى حامية لحدود الوطن.

وفد رفع مدير عام حرس الحدود اللواء البحري عواد بن عيد البلوي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعاية سموه التمرين التعبوي الأول للقطاعات الأمنية (وطن 85).

كما عبر عن بالغ شكره لسموه - حفظه الله- على منح حرس الحدود شرف تنظيم وقيادة هذا التمرين المشترك الأول الذي تشارك فيه مختلف أجهزة قوى الأمن الداخلي.

وأكد اللواء البلوي أن لجان التمرين قد أنهت منذ وقت مبكر الاستعدادات الإدارية والميدانية وتوفير المتطلبات الخاصة بالدعم والإسناد في مقر التمرين بمنطقة الحدود الشمالية، موضحاً أن رعاية وإشراف سموه الكريم على التمرين تؤكد مدى اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال القطاعات الأمنية كافة وحرصه الدائم الذي يجسد حرص الحكومة الرشيدة على استتباب أمن الوطن والمواطن والمقيم، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمان والاستقرار.