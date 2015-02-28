مدني البكيرية يستعد لتفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني

البكيرية - محمد المسلم

تستعد إدارة الدفاع المدني بمحافظة البكيرية لتفعيل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام 1436ه والذي يصادف يوم الأحد 10 جمادى الاولى 1مارس 2015 تحت شعار (تنمية مستدامة بلا مخاطر) حيث سيدشن محافظ البكيرية رميح بن صالح الشتيوي بمنى الادارة هذا اليوم بمسيرة لآليات ومعدات الدفاع المدني داخل المحافظة وتحمل لوحات وعبارات إرشادية وتوزيع نشرات ومطويات بالميادين والشوارع ولوحات إرشادية موزعه داخل المحافظة والشاشات الالكترونية ومحاضرات وندوات عن هذه المناسبة خلال أيام الاحتفال بجهات ومواقع مختلفة وكذلك مشاركة الجهات الحكومية والأهلية بمعرض الدفاع المدني ومشاركة إدارة التعليم بأنشطة مختلفة وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية للمشاركة في هذه المناسبة ونشر مبادئ السلامة الوقائية وعمل زيارات لطلبة المدارس للدفاع المدني لتعريفهم بإعمال الجهاز وأنشطته وآلياته.