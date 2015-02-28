​بالصور…ختام فعاليات مؤتمر أسوان الثالث للجهاز الهضمى والكبد

اختتمت اليوم فاعليات مؤتمر أسوان الثالث للجهاز الهضمى والكبد الذى عقد فى أحد فنادق مدينة أسوان السياحية ،بحضور السكرتير العام لمحافظة أسوان المهندس محمد مصطفى ونائب رئيس جامعة أسوان الدكتور عبدالقادر محمد ووكيل وزارة الصحة الدكتور ممدوح وشاحى وسكرتير عام المؤتمر الدكتور محجوب محمد حمزة.

وناقش المؤتمر الجديد فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد والأدوية الجديدة وقام أساتذة الجهاز الهضمى والكبد بالقاء محاضرات مع عقد جلسات للأطباء وطلاب كلية طب خاصة بأمراض الجهاز الهضمى والكبد ،وسبق المؤتمر أمس الخميس عقد ورشة عمل وإجراء 40 عملية منظار بالمجان برئاسة أ.د محمد عامر عفيفى رئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد بجامعة الأزهر.

ومن ناحيته قال الدكتور طه محمود جابر، مدير مركز الكبد بمستشفى حميات أسوان والمقرر العام للمؤتمر، إن المؤتمر ناقش الجديد فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد والمنتظر من الجيل الرابع كما يطلق عليها بالنسبة للحديث فى علاج أمراض المعدة وأمراض الكبد وتقرحات القولون ،موضحاً إن المؤتمر يعقد للسنة الثالثة فى أسوان وهو فرصة للتواصل مع أساتذة الجامعات ووزارة الصحة وجميع هيئات المجتمع المدنى .

وأضاف أن من أهم جلسات طرح ماهو جديد فى علاج فيروس سى فضلاً عن عدد أخر من المحاضرات الهامة ،مشيراً إلى أن المؤتمر يعد دعوة مفتوحة للأطباء وشباب الجامعات للتواصل بحضور أساتذة الجامعات المصرية لحضور تلك المؤتمرات الهامة مع عقدها فى محافظات الصعيد .​