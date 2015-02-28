وقفة لمزارعي أرض السادات أمام وزارة الزراعة غدا الأحد تنديدًا بتجريف زراعاتهم

ينظم المئات من فلاحي أرض السادات ، غدا الأحد، وقفة إحتجاجية أمام مبنى وزارة الزراعة بالدقي ، الساعة الثانية عشر ظهرا ، لمطالبة الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة ، بالوقوف معهم ضد الخطوات التي قامت بها وزارة الإسكان من تجريف أراضيهم الزراعية بأمر من مجلس الوزراء ، مما أدى لخسارتهم عشرات الملايين ، خاصة وأن وزارة الزراعة كانت ومازالت تتمسك وفقا للأوراق بتبعية هذه الأراضي لها .

وقال عامر عبده ، أحد المتضررين من الخطوات التي تقوم بها وزارة الإسكان ، أنهم مستمرين في تظاهراتهم ولن يهدأ لهم بال إلا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ، ليفصل في هذا الموضوع ويحقق العدل بانحيازه للفلاحين وشباب مصر ، الذين وقفوا معه خلال حملته الانتخابية ، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان مصطفى مدبولي بما يقومون به ، يساهمون في تقليص شعبية الرئيس السيسي بين الفلاحين الذين آثار غضبهم قيام حكومة محلب بحرق الزراعات وتجريفها أمام أعينهم .

من جانبة قال الحاج محمود عبد الوهاب ، وهو أحد الفلاحين المتصريين من قرار تجريف زراعات أرض السادات ، أنهم يأملوا في وقفتهم وزراة الزراعة غدا الأحد أن يستجيب لهم الدكتور البلتاجي بالوقوف معهم برفض ما تثيره وزارة الإسكان بتبعية الأراضي لها .

وأكد عبد الوهاب ، أنهم سيطالبون وزير الزراعة بإزالة الشكوك التي تثار من أن سحب هذه الأراضي منهم جاء بموافقة وزارة الزراعة بهدف ضمها لمشروع المليون فدان التي كان قد وعد بها البلتاجي الرئيس السيسي ، مشيرا إلى أن الفلاحين لن يقبلوا مثل هذه الخطوات لو صحت وسيسعون للوصول للرئيس السيسي لكشف هذا المخطط .