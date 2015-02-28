رئيس حكومة ليبيا: الغارات المصرية الجوية ستتكرر عند الخطر

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني الجمعة في القاهرة إن الضربات الجوية المصرية لمواقع “داعش” في ليبيا ستتكرر حال وجود “خطر أو تهديد”، مندداً في الوقت ذاته بـ”تقاعس” المجتمع الدولي الذي يرفض تزويد بلاده بأسلحة.

وقصفت مقاتلات مصرية في 16 فبراير الجاري مواقع لتنظيم “داعش” في ليبيا بعد ساعات من إعدام 21 قبطيا على يد هذا التنظيم.

وحول تكرار الضربات الجوية المصرية، أوضح الثني في لقاء مع الصحافيين في أحد فنادق القاهرة “كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية (مصرية) لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا”.

لكنه أضاف أن مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بالتنسيق مع الجيش المصري.

من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة “على المستوى العسكري التنسيق (بين مصر وليبيا) مستمر على مستوى الضربات الجوية، أما فيما يخص القوات البرية فهو أمر غير وارد”.

ويتواجد الثني في القاهرة برفقة وزيري الدفاع والداخلية العقيد أحمد بركة للقاء نظرائهم المصريين لمناقشة التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة وضبط الحدود، بحسب ما صرح مسؤول في الحكومة الليبية لفرانس برس.

وحذر الثني المجتمع الدولي من سيطرة تنظيم “داعش” على بلاده.

وقال ردا على سؤال فرانس برس “داعش بكل تأكيد منتشر بشكل كبير في منطقة سرت ومتواجد بشكل علني في طرابلس إذا لم يتم تسليح الجيش (الليبي) بالشكل المطلوب ستنتشر في كل ليبيا”.

وتابع الثني محذرا أن “الخطر ليس على ليبيا فقط وليس على منطقة المغرب العربي فقط بل على أوروبا بكل تأكيد”.