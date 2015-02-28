313 مصريا يعودون من ليبيا على متن طائرة أقلعت من مطار جربا التونسى

وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، طائرة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من مطار جربا التونسى وعلى متنها 313 مصرياً، ليصل بذلك أعداد القادمين من ليبيا جوًا إلى 5950.

ومن المقرر أن تصل خلال الساعات القادمة 3 طائرات تابعات لشركة مصر للطيران على متنهم المئات من العمالة المصرية المغادرة لليبيا عن طريق مطار جربا، وذلك فى إطار توجيهات الرئاسة والحكومة بعودة المصريين من ليبيا بعد قيام ما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابى بارتكاب جريمة قتل المصريين فى ليبيا، وما تبعه من إجراءات مصرية وضربات جوية ردا على قيام التنظيم الإرهابى بجريمته.

وتجرى على مدار الساعة متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية، التى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

تسيير 3 طائرات إلى مطار جربا التونسى لنقل العاملين من ليبيا