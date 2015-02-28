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ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الدراجات البخارية بسفاجا

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ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الدراجات البخارية بسفاجا ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الدراجات البخارية بسفاجا
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 مسجلين، متخصص فى سرقة الدرجات البخارية ليلاً بمدينة سفاجا.

البداية عندما تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد أحمد الصادق مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن كلا من الرائد أحمد الأصولى معاون أول مباحث سفاجا، والنقيب حسن دنقل معاون مباحث القسم من ضبط كل من "عمر.ف.ع" عاطل 26 سنة، و"إسلام.ع" 22 سنة و"حمدى.أ" عاطل 21 سنة، وجميعهم مسجلين، وذلك بعد أن ثبتت التحريات تكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الدرجات البخارية.

وتم ضبط دراجة بخارية بحوزتهم وقطع كثيرة من درجات بخارية بعد تفكيك أجزاء منها وبيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

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مصر 365