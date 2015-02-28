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صحة الشرقية: مصرع 3 بينهم أب ونجله وإصابة 3 فى حادثى سير

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صحة الشرقية: مصرع 3 بينهم أب ونجله وإصابة 3 فى حادثى سير صحة الشرقية: مصرع 3 بينهم أب ونجله وإصابة 3 فى حادثى سير
لقى 3 مصرعهم بينهم أب ونجله، فيما أصيب 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى الأحرار، وذلك فى حادثى سير الأول بمدخل قرية الزنكلون مركز الزقازيق، والثانى بقرية أبو طبل التابعة لمركز منيا القمح.

تلقت غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور عصام عامر وكيل الوزارة وعضوية الدكتور عصام فرحات مدير الطوارئ، والدكتور أيمن بوعريشية مدير المستشفيات، إخطارًا من مستشفى منيا القمح بقدوم "السيد.ع"، 45 عامًا، ونجله "محمد السيد"، 21 عامًا، جثتين، وتم التحفظ عليهما فى مشرحة المستشفى، وذلك إثر انقلاب دراجة بخارية كانت تقلهم ناحية قرية أبوطبل.

واستقبلت مستشفى الأحرار جثة طفلة 9 سنوات تدعى حنان وشقيقيها "محمد "12 سنة، و"حسنية"، 5 سنوات، والأم "رحاب"، 32 عامًا، إثر انقلاب تروسيكل كان يقلهم بمدخل قرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وجروح وكسور، وجارٍ تلقيهم العلاج اللازم.
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