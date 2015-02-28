حبس "النسر" ومساعديه 4 أيام لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل وشهرته "النسر" و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح نارى وأسلحة بيضاء.

واعترف المتهمون عقب القبض عليهم بحوزتهم 243 قطعة من مخدر الحشيش وفرد روسى وأسلحة بيضاء ومبلغ 38 ألف جنيه، أن المواد المخدرة كانوا يستعدون لترويجها على عملائهم وأن النقود من حصيلة البيع، بالإضافة إلى استخدامهم الأسلحة بقصد الدفاع أثناء لترويج البضاعة.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد بمكان تردد "عامر.ح.م" وشهرته النسر صاحب أكبر دولاب مخدرات بالجيزة، والمسئول عن ترويج مخدر الحشيش بأنحاء المحافظة، وبإخطار اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم فى حالة تلبس.

ومن خلال الاستعانة بأحد المصادر السرية تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة ومعاوناه النقيبان ميخائيل فرج وهيثم خلف من محاصرة المتهم والقبض عليه، بالإضافة إلى ضبط كل من "حمادة.م.ا" وشهرته السويسى و"حسام.س.ا" و"هشام.س.ح" و"عماد.م.ع" عاطلين، وضبط بحوزتهم 243 قطعة حشيش، بالإضافة إلى سلاح نارى "فرد روسى" وطلقتين وهواتف محمولة وأسلحة بيضاء ومبلغ 38 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائهم، فأخطر اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.