مدرب سيفيليا: فياريال فريق كبير واحترمه كثيرا

(إفي): أثنى أوناي إيمري مدرب فريق سيفيليا الإسباني اليوم الجمعة على فريق فياريال الذي سيواجهه في دور الـ16 من الدوري الأوروبي وفقا للقرعة التي أجريت في مدينة نيون بسويسرا، مشيرا إلى أنه "يحترم فياريال كثيرا".

وأوضح إيمري "إنه فريق كبير ولديه أمل كبير في الفوز بالدوري الأوروبي، تماما مثلنا، نحن أيضا نحلم بالفوز منذ الموسم الماضي"، وذلك في تصريحات لوسائل إعلامية تابعة للنادي الأندلسي عقب مران الفريق اليوم.

واعتبر المدرب أن فريقه "اكتسب الكثير من الخبرة في هذه البطولة" التي يدافع عن لقبه فيها، لكنه عاد وشدد على أن الفريقين "متكافئين للغاية" وأن مباراتي الذهاب والإياب ستكونا "حاسمتان وتاريخيتان" بالنسبة للجمهور.

وقال "يتطلب فياريال منك الكثير. احترمه كثيرا وسنعمل بكد في هذا الدور، لأنه هكذا نفوز على المنافسين"، مؤكدا على أنه يتقبل نتيجة القرعة رغم صعوبتها.

كانت قرعة الدوري الأوروبي قد أوقعت سيفيليا في مواجهة فياريال، وكذا إيفرتون مع دينامو كييف، ودنيبرو بيتروفسكي مع أياكس، وزينيت مع تورينو، وفولفسبورج مع إنترميلانو، ونابولي مع دينامو موسكو، وكلوب بروج مع بشيكتاش، وفيورنتينا مع روما.