لويس إنريكي يقلل من أهمية توقيت مباراة برشلونة وجرانادا

(إفي): قلل لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني من أهمية توقيت المباراة التي يخوضها فريقه أمام جرانادا في الجولة 25 من الليجا غدا السبت.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي، "هذا الموسم لعبنا 5 مرات في هذا التوقيت، فزنا في ثلاثة وتعادلنا في واحد وخسرنا آخر. ليست بالنتائج المثالية، لكنها ليست كارثية".

وأوضح أن فريقه نظرا لاقامة المباراة في هذا التوقيت "سيسافر مساء اليوم الجمعة، واستغل هذا للتدرب في نفس توقيت المباراة، ولكن لا أعتقد أن التأقلم يتم في يوم واحد. عامل التوقيت واحد بالنسبة للفريقين".

وأشار إلى أنه يتوقع مواجهة "منافس في أشد الحاجة إلى النقاط ويلعب على أرضه، وسيعقد علينا الأمور كثيرا كما هو الحال خلال المواسم الماضية، وسيسعى لتشكيل خطورة على مرمانا وإدراك هدف من خلال الهجمات المرتدة والكرات الثابتة".

وأكد أنه لا بديل عن الفوز أمام جرانادا لتقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر، الا أنه أبدى ثقته في أن المنافسة على لقب الليجا ستستمر "حتى المباراة الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة".