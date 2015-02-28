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التحقيق في لافتات لجماهير ليفركوزن وصفت أتليتكو بـ ' القتلة '

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التحقيق في لافتات لجماهير ليفركوزن وصفت أتليتكو بـ ' القتلة ' التحقيق في لافتات لجماهير ليفركوزن وصفت أتليتكو بـ ' القتلة '

(إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الجمعة عن فتح تحقيق تأديبي في وجود لافتات غير لائقة قامت برفعها جماهير باير ليفركوزن الألماني في المباراة الاخيرة امام أتليتكو مدريد الإسباني.

أقيمت المباراة على ملعب باي أرينا معقل الفريق الألماني الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحملت لافتات مشجعي ليفركوزن عبارات مسيئة وسباب تجاه أنصار الفريق المدريدي، وتم وصفهم بـ"القتلة" في إشارة لحادث مقتل مشجع فريق ديبورتيفو لاكورونيا بعد إلقائه في النهر من قبل مشجعي حامل لقب الليجا.

وسيدرس الويفا القضية يوم 19 من الشهر المقبل، كما سيحقق في وقائع أخرى خلال مباراتي إنتر الإيطالي وسلتيك الاسكتلندي، ودينامو كييف الأوكراني وجانجون الفرنسي في دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي متعلقة بإقتحام بعض الجماهير للملعب، وإلقاء ألعاب نارية وأغراض أخرى.

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