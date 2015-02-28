حارس فياريال: نسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد

(إفي): أكد سيرخيو أسينخو، حارس مرمى فياريال الإسباني اليوم الجمعة أن فريقه بحالة جيدة، ويحل ضيفا على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني "برغبة في تقديم مستوى جيد" في اللقاء الذي يجمع بينهما الأحد في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال أسينخو، في مؤتمر صحفي، "نعمل على الوصول إلى البرنابيو في أفضل حالة ممكنة، وبرغبة في خوض مباراة على ملعب خاص أمام أحد أفضل الفرق في أوروبا".

وشدد على أن فريقه "في حالة جيدة"، ويشعر بـ"حماس شديد لتقديم مباراة كبيرة في البرنابيو"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن فريقه يواجه خصما يصعب ايقاف خطورة مهاجميه.

وأشار "في دور الدرجة الأولى كل الفرق لديه مهاجمون كبار، ولكن حقيقة الريال يمتلك الأفضل، وهذا يلزمك بأن تكون أكثر يقظة. ولكن نعرف أن علينا العمل بجد على ملعب كهذا، والتركيز لأقصى درجة طوال الوقت".

وأوضح أن فريقه لم يفز على الريال في ملعبه، لكنه أشار إلى أن (الغواصات الصفراء) تمكن من الفوز على أتليتكو مدريد على ملعبه، حينما قدموا "مباراة متكاملة وهذا ما نسعى لتحقيقه الان" في البرنابيو.

ورغم الإرهاق الجسدي، بعد المباراة التي خاضها فريقه أمام سالزبورج النمساوي في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، فإنه "يشعر برغبة كبيرة في مواصلة تحقيق انجازات كبيرة وهذا يساعدنا على تحقيق ذلك".