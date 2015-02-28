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بلاتر: مشاهد العنف في كرة القدم تبعث على الخجل

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بلاتر: مشاهد العنف في كرة القدم تبعث على الخجل بلاتر: مشاهد العنف في كرة القدم تبعث على الخجل

(إفي): أعرب السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة عن أسفه "لحدوث أعمال عنف وعنصرية" خلال مباراتين في بطولة الدوري الأوروبي مساء أمس، داعيا كافة مؤسسات كرة القدم إلى تطبيق قانون الفيفا لعام 2013 الخاص بمكافحة التمييز.

أدلى بلاتر بهذه التصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد الأحداث التي شهدها لقاءان اثنان في الدوري الأوروبي بين فينورد الهولندي وروما الإيطالي وكذلك دينامو كييف الأوكراني وجانجون الفرنسي.

ففي لقاء دينامو كييف وجانجون حدثت اشتباكات بين مشجعي الفريقين، مما دفع حارس النادي الأوكراني ألكسندر شوفكوفسكي للتدخل من أجل تهدئة المشجعين.

وذكر بلاتر أيضا بخطة العمل التي وضعتها مجموعة عمل تابعة للفيفا في ديسمبر 2014 للسيطرة والحيلولة دون حدوث أعمال عنف أو تمييز في كرة القدم.

وتتضمن هذه المبادرة تعيين وتأهيل "ضباط متخصصين في مكافحة العنصرية" من أجل مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018 ، باعتبار هذه المرحلة من المنافسة كمنصة لإظهار أن (الفيفا) لا يكن أي احترام لأي صورة من صور التمييز.

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