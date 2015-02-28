برشلونة: ألفيش مثال على الاحترافية

(إفي): أثنى لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني اليوم الجمعة على ظهيره البرازيلي داني ألفيش، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع النادي الكتالوني.

وكان ألفيش قد أبدى استيائه الشديد من استبداله خلال المباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ركل زجاجات مياه أثناء مغادرة الملعب.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جرانادا في الجولة 25 من الليجا، "داني هو لاعب على مستوى عالي، وترون الثقة التي أضعها فيه"، مشيرا إلى أن القرار بشأن مستقبله "يمكن اتخاذه بنهاية الموسم".

وأوضح "داني هو أحد الأشخاص الظرفاء في فريقنا. إيجابي ومتفائل ويبحث دائما عن الفوز".

وأوضح "إنه مثال حقيقي على الاحترافية. ما يحدث هو أن الجميع يرغب في اللعب طوال الوقت، وعندما لا يكون ذلك ممكنا، يبدو البعض غاضبا بصورة أكبر من الاخرين".

على صعيد آخر، أشار "تجديد تعاقد سيرجيو بوستيكس يبدو لي رائعا. انه محترف فريد من نوعه وأحد قادة الفريق، كما أن أدائه خارج الشكوك. تجديد تعاقده نبأ جيد".

وفي النهاية، أبرز الأداء القوي الذي يقدمه الأوروجوائي لويس سواريز صاحب هدفي الفوز على مانشستر سيتي (1-2)، مشيرا "أعتقد أنه قدم مستوى جيد طوال الموسم، ليس فقط الآن عندما سجل هدفين. في السابق كان يقدم الكثير من الأمور".

وانتقد ما تناقلته الصحف الإنجليزية بشأن محاولة سواريز عض المدافع مارتين ديميكليس خلال المباراة التي جمعت بينهما.