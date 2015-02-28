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حمدان بن محمد يصل إلى الكويت لقيادة فرسان الإمارات

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حمدان بن محمد يصل إلى الكويت لقيادة فرسان الإمارات حمدان بن محمد يصل إلى الكويت لقيادة فرسان الإمارات

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى دولة الكويت الشقيقة صباح أمس، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للقدرة والتحمل، حيث استقبل سموه في المطار الأميري الشيخ علي جراح الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، ورحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت وعدد من المسؤولين الكويتيين.

ويقود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي فرسان الإمارات في بطولة كأس الخليج للقدرة والتحمل التي تنطلق اليوم في قرية صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي في منطقة السالمية بدولة الكويت الشقيقة.

ويقام السباق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتنظمه الرابطة الكويتية لهواة فروسية القدرة والتحمل وذلك لمسافة 100 كيلومتر وبمشاركة  138 فارساً وفارسة يمثلون نخبة من فرسان الخليج. 

 وقد تفقد سمو ولي عهد دبي مساء أمس مقر السباق يرافقه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسعيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة «ميدان»، واطمأن سموه على استعدادات فرسان الإمارات وجاهزية الخيول لخوض غمار البطولة التي تحظى بمشاركة متنوعة من فرسان مختلف الدول الخليجية. 

وفي تصريح أدلى به سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتلفزيون الكويتي شكر سموه الأشقاء الكويتيين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً سموه أن الفوز بالسباق يتمثل من خلال المشاركة إلى جانب الأخوة الكويتيين في هذا المحفل الرياضي الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بعيدها الوطني.

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