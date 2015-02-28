أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ كفرالشيخ يحذر أجهزة المحافظة من دعم أي من مرشحي البرلمان

Google+ Print
محافظ كفرالشيخ يحذر أجهزة المحافظة من دعم أي من مرشحي البرلمان محافظ كفرالشيخ يحذر أجهزة المحافظة من دعم أي من مرشحي البرلمان

البرلمان المصري_أرشيفية

حذر الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفرالشيخ ، اليوم جميع أجهزة المحافظة من التحيز لأي مرشح أو حزب أو قائمة انتخابية خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد عبد الواحد أن الجهاز الإداري للدولة على الحياد التام ، مشيرا أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن المرشح لا يدعمه أي موظف حكومي من أي من المصالح الحكومية، ولا يسمح لأي مرشح أن يقوم بعمل دعاية داخل مصلحة حكومية وسيتم إحالة المخالفين للتحقيق.

كما نبه المحافظ على توفير كرسي متحرك أو أكثر أمام مقرات الانتخاب رأفة بكبار السن والمرضى، وسيتم عمل مؤتمر تنسيقي للانتخابات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع المرشحين والأحزاب السياسية للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة وحيادية متحضرة.

يذكر أن في الآونة الأخيرة طلب بعض المرشحين والأحزاب مقابلة المحافظ لتهنئته بتوليه المسئولية بالمحافظة إلا أنه رفض أن يقابل أي شخص على أساس حزبي ، ولكنه يصر على أن يقابل جميع أبناء المحافظة كونهم مواطنين دون اى توجه أو انتماء سياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا