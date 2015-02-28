محافظ كفرالشيخ يحذر أجهزة المحافظة من دعم أي من مرشحي البرلمان

حذر الدكتور مهندس أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفرالشيخ ، اليوم جميع أجهزة المحافظة من التحيز لأي مرشح أو حزب أو قائمة انتخابية خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد عبد الواحد أن الجهاز الإداري للدولة على الحياد التام ، مشيرا أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن المرشح لا يدعمه أي موظف حكومي من أي من المصالح الحكومية، ولا يسمح لأي مرشح أن يقوم بعمل دعاية داخل مصلحة حكومية وسيتم إحالة المخالفين للتحقيق.

كما نبه المحافظ على توفير كرسي متحرك أو أكثر أمام مقرات الانتخاب رأفة بكبار السن والمرضى، وسيتم عمل مؤتمر تنسيقي للانتخابات خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع المرشحين والأحزاب السياسية للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة وحيادية متحضرة.

يذكر أن في الآونة الأخيرة طلب بعض المرشحين والأحزاب مقابلة المحافظ لتهنئته بتوليه المسئولية بالمحافظة إلا أنه رفض أن يقابل أي شخص على أساس حزبي ، ولكنه يصر على أن يقابل جميع أبناء المحافظة كونهم مواطنين دون اى توجه أو انتماء سياسي.