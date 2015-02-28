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بالصور..السيد البدوي يلتقي شباب «الوفد»

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بالصور..السيد البدوي يلتقي شباب «الوفد» بالصور..السيد البدوي يلتقي شباب «الوفد»

التقى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد اليوم  مع اتحاد الشباب الوفدي المكون من هيئات مكاتب اللجان العامة لشباب الوفد في جميع محافظات ، وذلك في مقر الحزب الرئيسي، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الوفد، وعدد من قيادات الحزب والشباب.

وأكد البدوى أن شباب الوفد هم قوة الحزب ودرعه الحامي وفرسان الميدان في كافة المعارك السياسية التي خاضها الوفد منذ تأسيسه وحتي اليوم.

واستعرض رئيس الوفد عددا من الأمور والملفات الهامة على الساحة السياسية وبخاصة الانتخابات البرلمانية والأسباب الحقيقية وراء اشتراك الوفد في قائمة في حب مصر.

وأشار البدوي إلى أن شباب الوفد هم دائما سند الوفد منذ ثورة 1919.

وأكد، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى جهد الشباب ولا يمكن أن تبني دولة ولا يكون الشباب في مقدمة الصفوف.

وأضاف: نحن أمام دولة معرضة للانهيار بسبب المؤامرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تحاول النيل من مصر وقد تم رصد 650 مليون جنيه دخلت البلاد بصور مختلفة لتمويل بعض التيارات المناهضة لاستقرار مصر لاستخدامها في الانتخابات النيابية القادمة بخلاف ما يخطط لإفشال الدولة المصرية وتحويلها إلي دولة عاجزة اقتصاديا يسهل التحكم في قرارها والسيطرة عليها ولهذا كان دائما قراري يراعي هذه الأمور لأننا تعلمنا في مدرسة الوفد الوطنية أن صالح الوطن والمواطن يعلو ولا يعلي عليه.

وأشار البدوي أن دولتي الإمارات والسعودية هم أكثر الدول دعمًا لمصر في تلك المرحلة وأن الشعب المصري بأصالته وتاريخه وحضارته لا يمكن أن ينسي كل من سانده في مواجهة قوي الشر.

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