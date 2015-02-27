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مؤتمر "المصرية للمناظير" الـ12 يستعرض الجديد فى جراحات السمنة المفرطة

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مؤتمر "المصرية للمناظير" الـ12 يستعرض الجديد فى جراحات السمنة المفرطة مؤتمر "المصرية للمناظير" الـ12 يستعرض الجديد فى جراحات السمنة المفرطة
عقدت الجمعية المصرية لجراحة المناظير المؤتمر الدولى الـ12 بالاشتراك مع المؤتمر الشتوى العاشر لجمعية البحر المتوسط والشرق الأوسط لجراحة المناظير، والذى ستختتم أعماله يوم غد السبت، بحضور وزير الصحة والسكان وبرئاسة الدكتور فهيم بسيونى رئيس الجمعية المصرية.

وقال الدكتور حسن شاكر أستاذ الجراحة وجراحة المناظير بطب عين شمس أمين عام الجمعية، إن المؤتمر شارك فيه نخبة من الجراحين من مختلف دول العالم من والكويت والإمارات واليابان ولبنان وإيطاليا وفرنسا وأمريكا وإنجلترا والبرتغال والسودان وتونس.

وأشار أن المؤتمر سبقه 4 ورش عمل بجامعة بنها وعين شمس والمركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة لتدريب شباب الجراحين على التقنيات والطرق الحديثة على العمليات والطرق الحديثة لإجراء العمليات بالمنظار، موضحا أن المؤتمر ناقش عمليات جراحة السمنة التى زاد الطلب عليها كعلاج مؤكد للسمنة المفرطة، وكذلك علاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم، حيث استعرض المتحدثون البروتوكولات المختلفة لاختيار العلمية المناسبة لكل مريض مثل عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار وغيرها وكذلك ناقش المضاعفات المحتملة من هذه العمليات وكيفية علاجها والتغلب عليها وفى نفس المجال خصصت جلسة لنظم التغذية المطلوبة للمرضى الخاضعين لعمليات جراحة السمنة سواء قبل أو بعد العملية لوضع بروتوكول واضح للتغذية المناسبة لهؤلاء المرضى قبل وبعد العملية، كما ناقش المؤتمر الماضى والحاضر والمستقبل لجراحة المناظير والفرق بين جراحة المناظير منذ 25 عاما وحتى الآن وما شهدته من تقدم كبير.

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مصر 365

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