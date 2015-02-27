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ضغط الدم المرتفع يمثل 25% فى مصر وارتفاعه فجأة يعرض حياة المريض للخطر

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ضغط الدم المرتفع يمثل 25% فى مصر وارتفاعه فجأة يعرض حياة المريض للخطر ضغط الدم المرتفع يمثل 25% فى مصر وارتفاعه فجأة يعرض حياة المريض للخطر
يمثل ارتفاع ضغط الدم أكثر من 25% من سكان فوق الـ16 عامًا، والارتفاع المفاجئ الشديد يمثل 1% من حالات ارتفاع ضغط الدم عمومًا.

وأكد الدكتور أحمد يحيى حجاب استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى، أن ارتفاع الضغط المفاجئ يسبب أزمة للمريض، موضحًا أن هذا الارتفاع يسبب خطورة شديدة على المريض وعلى حياته، خاصة إذا كان مصاحبًا لتغيرات شديدة فى الأعضاء التى تتأثر بشدة بهذا الارتفاع المفاجئ مثل المخ، فقد يحدث نزيف أو جلطة حادة فى المخ والقلب الذى قد يحدث فيه هبوط مفاجئ فى كفاءة عضلة القلب أو حدوث جلطة بالشريان التاجى وحدوث فشل كلوى أو فقدان البصر بالعين.

وأشار إلى أن هذا يحدث فى المرضى الذين يتناولون علاج الضغط دون متابعة قياس الضغط، اعتقادًا منهم أنه تحت السيطرة، والحقيقة غير ذلك أو المرضى الذين لا يعلمون أن ضغط الدم لديهم مرتفع، حيث إن مرض ارتفاع ضغط الدم مرض صامت، ولا يسبب أعراضًا فى معظم الحالات والنصيحة هى متابعة قياس الضغط على فترات متقاربة واستشارة الطبيب المتخصص إذا وجد أنه مرتفع.

ومن الأشياء التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم المفاجئ استخدام المسكنات دون استشارة الطبيب، وتناول بعض الأطعمة مرتفعة الملح والأدوية مثل أدوية نزلات البرد والكورتيزون دون استشارة الطبيب، وبعض المشروبات الشائعة مثل العرقسوس.
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مصر 365

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