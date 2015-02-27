بالصور.. انطلاق المؤتمر الدولي للتسامح والسلام بالإسكندرية

أقامت مؤسسة التسامح والسلام بالتعاون مع جريدة زهرة التحرير مؤتمراً دولياً بحضور العميد ناجى أنس – مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية واللواء محمد عبد الرازق – نياباً عن محافظ الإسكندرية وأسامه خشاب – سفير لبنان ومحمود الأزهرى – قنصل عام فلسطين جوريو – قنصل أسبانيا ومندوبين من الأزهر والكنيسة.

من جانبها قالت الدكتورة منال أيوب – رئيس مجلس إدارة جريدة زهرة التحرير أن مؤتمر اليوم يهدف إلى لدعم الجهود فى المساهمة فى بناء تسامح وسلام حقيقى بين أبناء وطننا الغالى، بعد أعوام من التمزق الوطنى الذى لم تشهده بلادنا من قبل.

وأضافت إننا نحتاج فى هذه الأيام العصيبة التى تمر بها مصر إلى ثقافة من نوع أخر، وهى ثق فة تبنى على الحب والإخلاص وإعلاء قيمة الوطن، وتجنب كل ما يساهم فى إبعاده عن مساره الذى تمنيناه جميعاً منذ ثورة يناير ومرواً بثورة 30 يونيه والتى يبد لنا جميعاً إننا حتى الأن لم نحقق أهداف الثورتين فى تعزيز الثقافة الإنسانسة لمجتمعنا.