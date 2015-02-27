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الطريقة العزمية تنظم مؤتمرا بالبحيرة لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب

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الطريقة العزمية تنظم مؤتمرا بالبحيرة لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب الطريقة العزمية تنظم مؤتمرا بالبحيرة لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب
أكد الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية الصوفية، ضرورة اصطفاف كافة القوى الوطنية لمواجهة الإرهاب مطالبًا بسرعة إصدار الأحكام القضائية تجاه المتورطين فى أعمال العنف تحقيقًا للعدالة الناجزة وردعًا للمخالفين لصحيح الدين الإسلامى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمته الطريقة العزمية بالبحيرة تحت عنوان "تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب"، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة الشيخ قنديل عبد الهادى وعبد الحليم العزمى مدير تحرير مجلة إسلام وطن، والمستشار محمد الشرنوبى، بالإضافة إلى حشد كبير من أعضاء الطرق الصوفية.

وطالب أبو العزائم المواطنين بالتروى فى اختيار أعضاء مجلس النواب المقبل لمنع تسلل الفاسدين من فلول الحزب الوطنى المنحل، وكذلك أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ومعاونيه لمنع قيام ثورة جديدة- على حد قوله.

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