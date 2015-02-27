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رئيس نقطة "الصنافين" بالشرقية يضبط عاطلا بحوزته بندقية وطلقات

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رئيس نقطة "الصنافين" بالشرقية يضبط عاطلا بحوزته بندقية وطلقات رئيس نقطة "الصنافين" بالشرقية يضبط عاطلا بحوزته بندقية وطلقات
تمكن النقيب "أمير الهلالى"، رئيس نقطة شرطة الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية،اليوم، من ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات وماسك أسود.

تلقى اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد رائد ربيع رئيس مباحث مركز منيا القمح، بحيازة "ياسين.ا" - 66 سنة، عاطل مقيم الصنافين - بندقية خرطوش لاستخدامها فى ترويع المواطنين فأمر بضبطه.

تشكل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن غانم مفتش مباحث المركز داهم منزل المتهم بالتنسيق مع النقيب أمير الهلالى رئيس نقطة شرطة الصنافين وضبطه وبحوزته البندقية "تركى الصنع" وعدد من الطلقات وقناع أسود.. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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