ضبط بندقية خرطوش وهيروين بحوزة مسجل وعاطل فى نصر النوبة بأسوان

تمكن ضباط مباحث مركز نصر النوبة بأسوان، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، من ضبط مُسجل سبق اتهامه فى عدد من القضايا وبرفقته عاطل، لتكوينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص فى السرقات بالإكراه، وحيازتهما بندقية خرطوش وعددًا من الطلقات وتذكرتى هيروين.

وكان العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، تلقى إخطارًا من العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، يفيد بوصول معلومات للعقيد أشرف زكريا الأمير، رئيس فرع البحث وسط أسوان، عن قيام عاطلين سبق اتهام أحدهما فى عدد من القضايا بالتواجد فى دائرة مركز نصر النوبة، وبحيازتهما مواد مخدرة.

وكلف العقيد إبراهيم صبيح، وكيل فرع البحث وسط، بتشكيل قوة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، ونجحت قوة أمنية عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، برئاسة الرائد إبراهيم عطية، والنقيب أحمد صبرى، والنقيب أحمد سليمان، ضباط مباحث مركز شرطة نصر النوبة، من ضبط "عبد الحليم.ا.ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم عزبة العرب، ومطلوب ضبطه فى الجناية رقم 7949 لسنة 2011 جنايات كوم أمبو سرقة بالإكراه، والمحكوم عليه فيها بـ25 سنة أشغال شاقة مؤبدة سرقة بالإكراه، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 وقائع سرقات مواشى وكابلات والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 7 أحكام قضائية سرقات، ومعه "فارس.ع.ع" 18 سنة، عاطل، ومقيم عزبة العرب، وتم ضبطهما لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال السرقات.

وعثر بحوزة المتهمين على بندقية خرطوش عيار 12 مم، و3 طلقات من نفس العيار، وتذكرتى هيروين بقصد التعاطى، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، وسلاح أبيض عبارة عن (سنجة).

وتحرر عن واقعة الضبط المحضر رقم 316 لسنة 2015 إدارى نصر النوبة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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