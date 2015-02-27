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بالفيديو.. مفتى القدس: لا يعتدى على الجيش المصرى إلا مجرم

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بالفيديو.. مفتى القدس: لا يعتدى على الجيش المصرى إلا مجرم بالفيديو.. مفتى القدس: لا يعتدى على الجيش المصرى إلا مجرم
استقبل اليوم الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، الشيخ محمد حسين، مفتى القدس الشريف، وعبر عن حزنه الشديد بسبب الأحداث الإرهابية التى تشهدها على يد الجماعات المتطرفة التى لا تريد الخير لمصر ولا للأمة الإسلامية وقال: "لا يعتدى على الجيش المصرى إلا مجرم".

وردًا على سؤال حول حكم من يعتدون على الجيش المصرى، قال فضيلة مفتى الديار المقدسية: "لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمته مصر ولا تزال تقدمه من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية؛ فلمصر تاريخ مشرف من الدفاع والتضحية من أجل قضية فلسطين ومن أجل القدس الشريف، ولا نجد من الكلمات ما يعبر بالقدر الكافى عن الاستنكار والشجب لهذه الجرائم التى لا يمكن لأحد أن يقبلها فى حق جيش مرابط على الثغور دفاعًا لا عن القدس وحدها، ولكن عن كل الأمة العربية".

وطالب المسلمين بزيارة القدس قائلاً: "زوروا القدس الشريف ولا تلتفتوا لمن يعترض أو ينكر عليكم ذلك، وقد بادرنا فى مجلس الإفتاء بفلسطين منذ أثير هذا الأمر إعلاميًا فى عام 2012م بإصدار فتوى بجواز زيارة القدس حتى ولو كانت تحت الاحتلال؛ فكل الأدلة الشرعية تدل على ذلك".

وأضاف أن هناك فتوى نبوية واضحة من الرسول صلى الله عليه وسلـم بزيارة القدس؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إلى ثَلاثَةِ مَسَاجِد: المَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى) متفق عليه، وقد كان القدس الشريف تحت الاحتلال الرومانى حينما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك.

وذكر أن الاحتلال لا يرفع عن مدينة القدس كونها مدينة إسلامية، ولم ينقل عن أحد من علماء المسلمين على مر التاريخ أنه أفتى بالمنع من زيارة المسجد الأقصى الشريف حتى لو كان تحت الاحتلال، والقول بالمنع إنما هو فتاوى سياسية لتنفيذ أجندات خاصة، وليست فتاوى دينية، والرابح الوحيد منها هم اليهود.


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مصر 365

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