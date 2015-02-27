شعبة الأجهزة الكهربائية:تطوير أجهزة التكييف لتوفير 50%من استهلاك الطاقة

عقدت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ندوة بعنوان "سبل تطوير أجهزة التكييف والتبريد والتدفئة لتوفير 50% من استهلاك الكهرباء"، بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات القياسية والجودة، وجمعية آشرى القاهرة.

وأوصت الندوة بمراجعة المواصفات القياسية المصرية لأجهزة التكييف والتبريد والتدفئة لربطها بالكود العالمى، وبحث سبل تطوير أجهزة التكييف والتبريد لتوفير 50% من استهلاك الطاقة الكهربائية،واستضافة خبراء من أمريكا لإلقاء محاضرات ونقل خبرات إلى هذا القطاع الحيوى مع الاستفادة من شباب آشرى فى مصر .

كما أوصت بضرورة عقد اجتماعات دورية لتغطية كافة الأمور المطلوبة من صياغة أكواد لخدمة الصناع ،وتوفير التدريب لطلبة الجامعات و تقديم الأبحاث فى الجهات الأكاديمية ، والعمل على إعداد كوادر معتمدين، والتعاون مع هيئة المواصفات والجودة فى تدعيم الإمكانيات المعملية بمعامل الاختبارات الهندسية بالهيئة .