شعبة الأجهزة الكهربائية:تطوير أجهزة التكييف لتوفير 50%من استهلاك الطاقة

عقدت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ندوة بعنوان "سبل تطوير أجهزة التكييف والتبريد والتدفئة لتوفير 50% من استهلاك الكهرباء"، بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات القياسية والجودة، وجمعية آشرى القاهرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوصت الندوة بمراجعة المواصفات القياسية المصرية لأجهزة التكييف والتبريد والتدفئة لربطها بالكود العالمى، وبحث سبل تطوير أجهزة التكييف والتبريد لتوفير 50% من استهلاك الطاقة الكهربائية،واستضافة خبراء من أمريكا لإلقاء محاضرات ونقل خبرات إلى هذا القطاع الحيوى مع الاستفادة من شباب آشرى فى مصر .
كما أوصت بضرورة عقد اجتماعات دورية لتغطية كافة الأمور المطلوبة من صياغة أكواد لخدمة الصناع ،وتوفير التدريب لطلبة الجامعات و تقديم الأبحاث فى الجهات الأكاديمية ، والعمل على إعداد كوادر معتمدين، والتعاون مع هيئة المواصفات والجودة فى تدعيم الإمكانيات المعملية بمعامل الاختبارات الهندسية بالهيئة .