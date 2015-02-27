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الصور الأولى لحفل ميلاد نجوى كرم

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الصور الأولى لحفل ميلاد نجوى كرم الصور الأولى لحفل ميلاد نجوى كرم

الجمعة 27-02-2015 18:16

احتفلت الفنانة نجوى كرم مساء أمس "الخميس" بذكرى ميلادها في احتفال بسيط، حضره عدد من أصدقائها المقرّبين في مطعم "دنيا" في وسط بيروت، حيث رقصت نجوى مع الحضور، وبدت سعيدة طوال السهرة.

وكان من بين الحضور الإعلامية جومانة بو عيد وطوني صوايا وطوني عنقا والمخرج فادي حداد وزوجته والملحن وسام الأمير وزوجته والمخرج كميل طانيوس ومصمّم الأزياء نيكولا جبران وخبير التجميل بسام فتوح، حيث تمنّى الجميع لنجوى عاماً مليئاً بالسعادة والنجاحات.
المبادرة إلى الدعوة والاحتفال جاءت من ابن شقيقة نجوى الملحّن طارق أبو جودة، الذي يتولّى إدارة أعمالها في الوقت عينه، إلى جانب شقيقتها السيّدة سلوى.

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