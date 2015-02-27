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تكريم الإعلام الإماراتي في القاهرة

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تكريم الإعلام الإماراتي في القاهرة تكريم الإعلام الإماراتي في القاهرة

الجمعة 27-02-2015 20:44

اقيم امس حفل تكريم الاتحاد العام للمنتجين العرب لدولة الامارات العربية المتحدة تحت شعار " شكرا للامارات" بدار اوبرا جامعة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من اكتوبر .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لكل من جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة ثم بدأ الاعلامي طارق علام تقديم الحفل ثم تحدث دكتور ابراهيم ابو ذكري "رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب" وقال نكرم اليوم الاعلام الاماراتي على ارض المحروسة لدعم الاخوة بين الشعبيين المصري والاماراتي وتقديرا منا لتكريم مصداقية الاعلام الاماراتي في نقل الحقيقة كما نكرم اليوم الشخصية الثقافية الاولى في الامارات والتي نحمل لها الحب والتقدير فهو في كتابه الاخير تحت عنوان "السراب " تكلم عن نتاج الانسان الاماراتي في دراسة خفايا الفكر الارهابي الظلامي ، هو المفكر الكبير الدكتور / جمال سند السويدي.

ثم تم اذاعة فيلم تسجيلي عن الاتحاد العام للمنتجين العرب والاتحادات المنبثقة منه والمبادرات التي قدمها لخدمة المجتمع المدني.

ثم تحدث وزير الثقافة المصري الدكتور / جابر عصفور وحيا الحضور وقال : كلفني رئيس الوزراء بالحضور وانا اعرف كم هو يحب الامارات وشعب الامارات فالامارات لها معزة خاصة في قلبي ، ومصر كبيرة بالعرب الذين ننتسب إليهم وينتسبون إلينا ، فانا احبكم اكثر من غيركم وانتم اهلا لهذا الحب ولكم جميعا السلام والتحية وبعدها تم تكريم مجموعة كبيرة من الإعلاميين والشخضيات الاماراتية البارزة.

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سيدتي

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