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القضاء الإداري يرفض استبعاد نجل “الغول” في قنا من انتخابات البرلمان

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القضاء الإداري يرفض استبعاد نجل “الغول” في قنا من انتخابات البرلمان القضاء الإداري يرفض استبعاد نجل “الغول” في قنا من انتخابات البرلمان

 

أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، برفض الطعن المقدم لوقف ترشح نجل شقيق البرلمانى الراحل عبد الرحيم الغول بالأنتخابات البرلمانية بدائرة نجع حمادي.

كان أحمد عباس حسن زوج نجلة عبد الرحيم الغول، تقدم بدعوى رقم 8560 لسنة 23 ق ضد وزير العدل ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الأنتخابات ووزير الداخلية بإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح ضابط الشرطة السابق بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، العقيد محمد عبد العزيز إسماعيل الغول نجل النائب الراحل عبدالرحيم العول وعدم إدراج أسمه بكشوف الناخبين بدائرة مركز نجع حمادي،لعدم تقدمه بإستقالته من الشرطة إلا بحكم قضائي فأصدرت المحكمة حكمها برفض وقف تنفيذ قرار استبعاد المرشح من الترشيح وألزمت المدعى بالمصروفات.

وجاء فى حيثيات حكمها أن المرشح محمد الغول أدرج بكشوف الناخبين استناداً إلى حكم قضائي وأن طلب ترشيحه استوفى جميع الأوراق والمستندات، واستدلت بأن قرار لجنة فحص طلبات المرشحين بقبول أوراق ترشيحه قائما على سبب صحيح ومتفق مع حكم القانون.

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