وزير الرياضة يتوج الفائزين فى أول أيام البطولة الدولية للتايكوندو بالأقصر

قام المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وفرج العمرى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، مساء اليوم، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة الدولية للتايكوندو المقامة بالصالة المغطاة التابعة للقوات المسلحة بمدينة طيبة بالأقصر.

وشارك فى مراسم التتويج اللواء أحمد فولى، نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو، ورئيس الاتحاد العربى والأفريقى، إدريس الهلالى وإيدى إيساكا عضوى مجلس إدارة الاتحاد الدولى للتايكوندو.

وفاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 87 كيلو رجال اللاعب الروسى فيلاديسلفا لاريان، بعد تغلبه على اللاعب الأذربيجانى ريداك إيساف، أما فى منافسات الفتيات فحصدت اللاعبة البرازيلية رافائيلا جالاشو المركز الأول فى وزن 73 كيلو، وجاءت اللاعبة البولندية اليكسندرا بالمركز الثانى.