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إحصائيات الملاحة: بنما من أكثر الدول التى عبرت سفنها القناة خلال شهر يناير

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إحصائيات الملاحة: بنما من أكثر الدول التى عبرت سفنها القناة خلال شهر يناير إحصائيات الملاحة: بنما من أكثر الدول التى عبرت سفنها القناة خلال شهر يناير
أكد بيان إحصائيات الملاحة الصادر عن هيئة قناة السويس أن شهر يناير 2015 شهد عبور مجموعة كبيرة من سفن العالم والتى ترفع أعلام دول مختلفة عربية وأجنبية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن دولة بنما هى أكثر الدول التى عبرت سفنها القناة خلال شهر يناير مقارنة بباقى الدول، حيث عبرت 193 سفينة بنمية وهى أقل من العام الماضى فى نفس الشهر حيث عبرت 220 سفينة بانخفاض قدرة 12,3 %

وتأتى فى المرتبة الثانية ليبيريا حيث عبرت القناة خلال شهر يناير من العام الحالى 181 سفينة تحمل أعلام ليبيريا وهى أيضا منخفضة عن يناير العام الماضى، والتى وصلت إلى 217 سفينة بنسبة انخفاض قدرها 16,6%.

بينما تأتى جزر المارشال فى المرتبة الثالثة بعبور 156 سفينة مقابل 122 سفينة فى يناير العام الماضى بزيادة قدرها 27,9 %، كما عبرت 116 سفينة صينية تابعة لهونج كونج مقابل 106 سفينة فى العام الماضى بزيادة قدرها 9,4 % وعبور 98 سفينة إيطالية تحمل علم مالطا مقابل 72 سفينة العام الماضى وعبور 88 سفينة سنغافورية مقابل 85 سفينة العام الماضى من نفس الشهر، وتأتى المملكة المتحدة فى المرتبة السابعة حيث عبرت القناة 67 سفينة مقابل 43 سفينة فى العام الماضى وتليها البهاما بعبور 57 سفينة مقابل 53 سفينة ثم اليونان بـ50 سفينة مقابل 28 سفينة العام الماضى والدنمارك بعبور 43 سفينة وهو نفس العدد فى العام الماضى خلال شهر يناير، وأقل نسبة عبور سفن فى الدول الأجنبية فرنسا 10 سفن مقابل 13 سفينة العام الماضى وقبرص 17 سفينة مقابل 19 سفينة وتنزانيا 10 سفن مقابل 16 سفينة والهند 5 سفن مقابل 9 سفن العام الماضى.

وفى الدول العربية حققت أكبر عدد عبور سفن بعبور 13 سفينة مقابل 14 سفينة العام الماضى والكويت 5 سفن مقابل 2 سفينة فى يناير الماضى.
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