القضاء الإدارى: استبعاد "ابن شقيق الغول" من انتخابات نجع حمادى

رفضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة قنا، برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم، الطعن على ترشح ابن شقيق البرلمانى الراحل عبد الرحيم الغول للانتخابات بدائرة نجع حمادى فى الدعوى.

كان أحمد عباس حسن زوج ابنة النائب الراحل عبد الرحيم الغول، أقام دعوى برقم 8560 لسنة 23 ق طالب فيها وزير العدل ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ووزير الداخلية، بإلغاء قبول أوراق ترشح العقيد محمد عبد العزيز إسماعيل الغول ضابط الشرطة السابق بقطاع الأمن العام وعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين لعدم تقدمه باستقالة من الشرطة إلا بحكم قضائى.

وأكدت المحكمة فى أسباب قرارها، أن محمد الغول أدرج بكشوف الناخبين استنادا إلى حكم قضائى وأن طلب ترشيحه استوفى جميع الأوراق والمستندات، وأكدت أن قرار لجنة فحص طلبات المرشحين بقبول أوراق ترشيحه قائما على سبب صحيح ومتفق مع حكم القانون.