8 نصائح للتخلص من الإحباط

ما أضرار الشعور بالإحباط؟

"الإحباط" شعور سلبى يعانى منه الإنسان، نتيجة ضغوطات الحياة اليومية، والاستسلام للمشاعر السلبية، مثل التوتر، والقلق.

يقول الدكتور محمد على استشارى الطب النفسى، إن ضغوط الحياة اليومية وشعور الشخص بالتوتر والقلق، تخلق عنده حالة من الإحباط، وعدم الرغبة فى التواصل مع الأشخاص وعدم القدرة على التجديد فى الحياة، ويعوق التقدم والنجاح، ويدفع الإنسان إلى الانطواء.

نصائح للتخلص من الإحباط:

ويقدم استشارى الطب النفسى، بعض النصائح للتخلص والتغلب على الإحباط:

1- الشعور بالهدوء، وعدم الانسياق خلف العصبية والتهور.

>2- عليك أن تحكى وتخرج كل شىء يشعرك بالضيق إلى صديق قريب لك، لأن تراكم الهموم يسهل من شعورك بالإحباط.

>3- حتى تتخلص من أشياء متراكمة داخلك عليك البكاء فهو يغسل كل آلامك الداخلية.

>4- عليك التنزه كل فترة فى أماكن تتسم بالمناظر الطبيعية مثل الزراعات الخضراء، والنيل أو البحر، لأن هذه المناظر تساعد على شعورك بالراحة النفسية.

>5- التعود على استيعاب المشاكل، وعدم الانسياق وراء الإحباط.

>6- التفكير بهدوء وعدم الشعور بالعصبية يريحك نفسيًا.

>7- معرفة أشخاص إيجابيين فى حياتك.

>8- ممارسة الرياضة مفيدة جدًا لتثبيط نفسيتك.

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