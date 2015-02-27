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ليكنز: تلقيت عرضا لتدريب مصر.. ولن أرحل عن تونس

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ليكنز: تلقيت عرضا لتدريب مصر.. ولن أرحل عن تونس ليكنز: تلقيت عرضا لتدريب مصر.. ولن أرحل عن تونس

كشف جورج ليكنز المدير الفني لمنتخب تونس عن تلقيه عرضا من الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب الفراعنة، إلا أنه يفضل الاستمرار في مهمته مع نسور قرطاج.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تعيين مدير فني أجنبي خلفا لشوقي غريب بعد فشل الأخير في الوصول لكأس أمم إفريقيا 2015.

أبرز المرشحين على مائدة اتحاد الكرة هم ليكنز، والأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر، وألان جيريس مدرب السنغال، وفرانك ريكارد القائد السابق لبرشلونة والسعودية.

وقال ليكنز في تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية: "تلقيت عرضا لتدريب منتخب ، إلا أنني لا أفكر في الرحيل عن منتخب تونس".

وتابع "أتفاوض حاليا مع الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل تجديد تعاقدي".

يذكر أن ليكنز قاد تونس للفوز على مصر ذهابا وإيابا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015، وودع البطولة على يد غينيا الإستوائية من ربع النهائي.

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